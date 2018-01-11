10 января, вечером, около 22 ч., в одной из деревень Вильнюсского района по словам несовершеннолетней (2002 г.р.), во время пьянки ее изнасиловали собутыльники.
Задержаны подозреваемые несовершеннолетние (2000 и 2003 г.р.).
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