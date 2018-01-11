Во время пьянки двое несовершеннолетних изнасиловали 15-летнюю

10 января, вечером, около 22 ч., в одной из деревень Вильнюсского района по словам несовершеннолетней (2002 г.р.), во время пьянки ее изнасиловали собутыльники.