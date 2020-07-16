Во время преследования перевернулся пьяный мотоциклист

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15 июля, в 14.05 ч., в Скуодасском районе, в деревне Нарвиджяй, полицейские заметили мотоцикл без опознавательных знаков. Водитель требованию полицейских остановиться не подчинился, поэтому полицейские стали его преследовать.
На дороге, ведущей по полю, мотоцикл бросило в сторону и он перевернулся. Полицейский автомобиль не успел затормозить и зацепил мотоцикл.
По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Мотоциклом управлял нетрезвый (3,09 промилле) мужчина 1980 г.р.
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