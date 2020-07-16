aA
15 июля, в 14.05 ч., в Скуодасском районе, в деревне Нарвиджяй, полицейские заметили мотоцикл без опознавательных знаков. Водитель требованию полицейских остановиться не подчинился, поэтому полицейские стали его преследовать.
Во время преследования перевернулся пьяный мотоциклист
© DELFI / Ainis Gurevičius

На дороге, ведущей по полю, мотоцикл бросило в сторону и он перевернулся. Полицейский автомобиль не успел затормозить и зацепил мотоцикл.

По предварительным данным, люди в ДТП не пострадали. Мотоциклом управлял нетрезвый (3,09 промилле) мужчина 1980 г.р.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой  Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно (7)

Министерство социальной защиты и труда Литвы ( Соцмин )...

Премьер Литвы: для приезжих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция (33)

В среду вечером премьер-министр Литвы Саулюс...

Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая (34)

В каунасской компании Hegelmann Transporte зарегистрированы...

За сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых...

Министр: необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет (13)

Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному...

|Maža didelių žinių kaina