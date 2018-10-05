Пожарным удалось спасти два других находившихся рядом дома. Обгорела хозпостройка, а от дома осталось не больше 1/4 части. В 3.25 ч. пожар локализовали. Пожарным помогали четыре добровольца.
Около 7 ч. на пожарище нашли сильно обгоревшее тело мужчины. Соседи сказали, что в доме мог находиться еще один человек. Около 11 ч. обнаружили и второе тело.
У дома было несколько хозяев. Предполагают, что один из погибших - человек, присматривавший за домом, а второй - сосед, который пришел к нему в гости. По предварительным данным, мужчины что-то отмечали.
Во время пожара в Юрбаркском районе сгорели двое мужчин
В ночь на 5 октября, в 01.29 ч., пожарные-спасатели получили...
В Литве по подозрению в мошенничестве задержана гадалка, полиция ищет пострадавших (7)
Полицейские третьего комиссариата полиции Вильнюса...
В Вильнюсе поступило сообщение о нетрезвом водителе, полицейские остановили коллегу (1)
3 октября, в 14.24 ч. в Вильнюсе сообщили о возможно...
Во время ДТП в Вильнюсе пострадал один человек
4 октября в Вильнюсе , на перекрестке ул. Жальгирё и...
В Клайпеде российский дипломат отказался от проверки на алкотестере (21)
В среду вечером в Клайпеде был задержан...
TOP новостей
Перед похоронами Раманаускаса-Ванагаса – выпад Кремля: "можно расценивать как вмешательство в дела Литвы" (99)
В Вильнюсе 5 октября началась государственная...
Российский историк: оценка деятелей литовского сопротивления - это уже не наш вопрос Предлагает расставаться с коммунистическими символами по примеру Литвы (25)
"Мы не расстались со своим коммунистическим прошлым на...
Главы Литвы отреагировали на выпад из России: это еще одно подтверждение - мы хороним нашего героя (25)
Главы Литвы отреагировали на выпад Министерства...
Новый запрет: в садоводческих товариществах – ни детских садов, ни магазинов (9)
В парламенте Литвы родилась новая идея –...
Ответ родителям упавшей из-за небезопасного ограждения девочки: вы сами виноваты (7)
В редакцию портала DELFI обратилась мать 3,5-летней...