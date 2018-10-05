Во время пожара в Юрбаркском районе сгорели двое мужчин

Пожарным удалось спасти два других находившихся рядом дома. Обгорела хозпостройка, а от дома осталось не больше 1/4 части. В 3.25 ч. пожар локализовали. Пожарным помогали четыре добровольца.

Около 7 ч. на пожарище нашли сильно обгоревшее тело мужчины. Соседи сказали, что в доме мог находиться еще один человек. Около 11 ч. обнаружили и второе тело.

У дома было несколько хозяев. Предполагают, что один из погибших - человек, присматривавший за домом, а второй - сосед, который пришел к нему в гости. По предварительным данным, мужчины что-то отмечали.