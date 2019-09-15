На место происшествия выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей как из Лентвариса, так и из Вильнюса.
Движение на ул. Фабрико закрыто.
Огонь перекинулся на находящийся рядом ангар, загорелось и административное здание. Позже огонь охватил и стоящий рядом жилой дом.
Во время этого пожара произошло необычное происшествие – к фотографу DELFI подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".
Дежурный Минобороны сказал DELFI, что всю информацию об этом происшествии предоставят в понедельник.
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