В воскресенье, в 11 ч., в Лентварисе загорелся ангар, в котором хранятся стройматериалы. Позже поступило сообщение, что в помещении находится автосервис. Огонь охватил и крышу постройки, рядом находятся еще как минимум пять складских помещений. Из-за сильного ветра есть угроза возгорания соседних зданий.
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На место происшествия выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей как из Лентвариса, так и из Вильнюса.

Движение на ул. Фабрико закрыто.

Огонь перекинулся на находящийся рядом ангар, загорелось и административное здание. Позже огонь охватил и стоящий рядом жилой дом.

Во время этого пожара произошло необычное происшествие – к фотографу DELFI подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".

Дежурный Минобороны сказал DELFI, что всю информацию об этом происшествии предоставят в понедельник.

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