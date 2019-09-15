На место происшествия выехали многочисленные наряды пожарных-спасателей как из Лентвариса, так и из Вильнюса.

Движение на ул. Фабрико закрыто.

Огонь перекинулся на находящийся рядом ангар, загорелось и административное здание. Позже огонь охватил и стоящий рядом жилой дом.

Во время этого пожара произошло необычное происшествие – к фотографу DELFI подошел мужчина, показал удостоверение сотрудника Второго департамента оперативной службы при Минобороны Литвы и потребовал не фотографировать автомобили на улице и горящие здания. На вопрос, что здесь делает контрразведка, он ответил: "На этот вопрос ответит прокурор".

Дежурный Минобороны сказал DELFI, что всю информацию об этом происшествии предоставят в понедельник.