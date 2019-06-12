Во время погони погиб подозреваемый, он найден утонувшим

"Осуществлялась операция, и пограничники пробовали их задержать, одного человека удалось задержать, а второй выпрыгнул из моторной лодки и, возможно, утонул", – сказала И. Р. Пукене.

Она заявила, что спустя несколько дней в реке был Найден труп мужчины. В данное время выясняется и устанавливается, то же ли это тело.

Больше информации прокуратура Клайпеда не сообщает, не желая нарушать ход расследования.

Представитель по связям с общественностью погранотряда в Пагегяй Аста Шимкувене подтвердила, что такая операция по задержанию происходила на самом деле.

Полиция начала досудебное расследование для установления причины смерти.