Во время операции по извлечению из колодца работников Vilniaus vandenys пострадал один пожарный

По данным Департамента полиции, пожарный-спасатель 1995 г.р. был госпитализирован. Несчастье в деревне Неменчинского района произошло около 9 ч. утра.

По предварительным данным, во время плановых работ по монтажу труб в колодце газом отравился и потерял сознание один из рабочих, двое его коллег спустились к нему на помощь и отравились газом.

Пожарные-спасатели извлекли из колодца глубиной около 4 м всех троих мужчин. Врачам не удалось их спасти. Погибли рабочие 51, 53 и 65 лет.