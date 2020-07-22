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Во вторник в Вильнюсском районе, в деревне Тушчауляй, произошла трагедия - погибли трое рабочих компании Vilniaus vandenys, газом отравился и пожарный -спасатель.
Во время операции по извлечению из колодца работников Vilniaus vandenys пострадал один пожарный
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По данным Департамента полиции, пожарный-спасатель 1995 г.р. был госпитализирован. Несчастье в деревне Неменчинского района произошло около 9 ч. утра.

По предварительным данным, во время плановых работ по монтажу труб в колодце газом отравился и потерял сознание один из рабочих, двое его коллег спустились к нему на помощь и отравились газом.

Пожарные-спасатели извлекли из колодца глубиной около 4 м всех троих мужчин. Врачам не удалось их спасти. Погибли рабочие 51, 53 и 65 лет.

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