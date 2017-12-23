Это произошло около 14 ч. в старостве Лейпалингис, в лесу, когда члены местного охотничьего кружка охотились на зверей. По предварительным данным, 63-летний охотник стрелял в лису, но попал в коллегу.

По имеющимся данным, раненый оперируется в Друскининкайской больнице. По словам представителя по связи с общественностью Главного комиссариата полиции Алитусского округа Кристины Янулявичене, он ранен в шею и подбородок.

По ее словам, обстоятельства происшествия выясняют местные сотрудники полиции. Несчастье произошло после того, как Департамент охраны окружающей среды Алитусского региона распространил информацию о результатах прошедшей акции «Охоться безопасно».

В пятницу, 22 декабря, сотрудники по охране окружающей среды Дзукии сообщили, что с 15 октября до 15 декабря 2017 г. проводили акцию по превенции нарушений правил охоты – «Охоться безопасно». Во время акции они проверяли, рационально ли охотники используют ресурсы животных, на которых охотятся, ответственно ли ведут документы.

«Во время акции большое внимание уделялось требованиям безопасного поведения на охоте», - утверждается в сообщении. В ходе акции на контролируемой территории был проведен 31 рейд, во время которого проверено 297 охотника, установлено три нарушения требований правовых актов, регламентирующих охоту.