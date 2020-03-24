Во время карантина в палангском кафе устроили вечеринку: организаторов и участников ждет наказание

22 марта, в 2 часа палангская полиция получила сообщение о шуме из кафе на ул. Й.Басанавичуса. Когда на место происшествия приехала полиция, выяснилось, что в кафе проходила закрытая вечеринка с участием 6 человек. Даже после предупреждения люди не разошлись, поскольку через некоторое время о шуме сообщили повторно, поэтому был составлен протокол об административном нарушении - нарушение правил карантина и нарушение общественного порядка.
Полиция также передала эту информацию Национальному центру общественного здравоохранения, он будет решать вопрос назначения наказания.
Полиция напоминает, что во время карантина запрещается собираться группами больше чем 5 человек. Просьба заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.
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