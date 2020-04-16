На видео видно, что мужчина вошел в лифт, и как только за ним закрылась дверь, стал плеваться. Его действия сняли установленные в лифте видеокамеры, а члены жилтоварищества выложили видео в сеть, чтобы найти нарушителя.
Жители были удивлены таким поведением на фоне действующего в Литве карантина. Члены жилтоварищества сообщили, что информация была передана и ответственным лицам. На видео видно, что у мужчины нет и маски.
Напомним, что Минздрав Литвы для борьбы с распространением коронавируса выпустил рекомендации по уборке подъездов. Во время карантина в подъездах нельзя подметать, можно проводить лишь влажную уборку. Кроме того:
• использовать дезинфицирующие моющие средства;
• хотя бы раз в день протирать перила антисептиком;
• проветривать подъезд 2-3 раза в день;
• протирать подоконники каждый день;
• мыть кабины лифтов каждый день;
• чистить кнопки домофонов и дезинфицировать их антисептиком каждый день.
Delfi ранее уже сообщал о двоих молодых людях, которые плевались и бранились в автобусе. Сейчас этот случай расследует полиция. Подозреваемые были задержаны.
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