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Карантин в Литве действует до 27 апреля. Как власти, так и жители делают все, чтобы болезнь не распространялась. В общественном пространстве люди ходят в масках, дезинфицируют подъезды, а в некоторых даже стоят емкости с антисептиком. Но не всем по душе действующие правила, а некоторые даже подвергают других людей опасности. В социальной сети появилось видео, на котором запечатлена дерзкая выходка мужчины в лифте.

На видео видно, что мужчина вошел в лифт, и как только за ним закрылась дверь, стал плеваться. Его действия сняли установленные в лифте видеокамеры, а члены жилтоварищества выложили видео в сеть, чтобы найти нарушителя.

Жители были удивлены таким поведением на фоне действующего в Литве карантина. Члены жилтоварищества сообщили, что информация была передана и ответственным лицам. На видео видно, что у мужчины нет и маски.

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Напомним, что Минздрав Литвы для борьбы с распространением коронавируса выпустил рекомендации по уборке подъездов. Во время карантина в подъездах нельзя подметать, можно проводить лишь влажную уборку. Кроме того:
• использовать дезинфицирующие моющие средства;
• хотя бы раз в день протирать перила антисептиком;
• проветривать подъезд 2-3 раза в день;
• протирать подоконники каждый день;
• мыть кабины лифтов каждый день;
• чистить кнопки домофонов и дезинфицировать их антисептиком каждый день.

Delfi ранее уже сообщал о двоих молодых людях, которые плевались и бранились в автобусе. Сейчас этот случай расследует полиция. Подозреваемые были задержаны.

ru.DELFI.lt
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