На видео видно, что мужчина вошел в лифт, и как только за ним закрылась дверь, стал плеваться. Его действия сняли установленные в лифте видеокамеры, а члены жилтоварищества выложили видео в сеть, чтобы найти нарушителя.

Жители были удивлены таким поведением на фоне действующего в Литве карантина. Члены жилтоварищества сообщили, что информация была передана и ответственным лицам. На видео видно, что у мужчины нет и маски.

Напомним, что Минздрав Литвы для борьбы с распространением коронавируса выпустил рекомендации по уборке подъездов. Во время карантина в подъездах нельзя подметать, можно проводить лишь влажную уборку. Кроме того:

• использовать дезинфицирующие моющие средства;

• хотя бы раз в день протирать перила антисептиком;

• проветривать подъезд 2-3 раза в день;

• протирать подоконники каждый день;

• мыть кабины лифтов каждый день;

• чистить кнопки домофонов и дезинфицировать их антисептиком каждый день.

Delfi ранее уже сообщал о двоих молодых людях, которые плевались и бранились в автобусе. Сейчас этот случай расследует полиция. Подозреваемые были задержаны.