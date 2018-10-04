Во время ДТП в Вильнюсе пострадал один человек

Сообщение о ДТП поступило в 9.30 ч.

По предварительным данным, водитель Škoda ехал по ул. Жальгирё. Когда загорелась зеленая стрелка, он стал поворачивать на ул. Линкмяну. В это время в его автомобиль врезался VW Passat, ехавший прямо по ул. Жальгирё. После столкновения один автомобиль оказался на тротуаре, другой на газоне. Водитель Škoda и ехавшие с ним дети не пострадали. Виновника ДТП водителя VW Passat врачи скорой помощи увезли в больницу.

Оба видителя были трезвыми.