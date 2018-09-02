Полицейские 2 комиссариата Вильнюса 1 сентября провели акцию по контролю за продажей алкоголя. Стражи порядка наблюдали за магазинами, в которые часто приходят пьющие люди.
За день проверили 9 таких мест, в двух из них заметили людей, выносивших алкоголь.
В магазине-баре на ул. Ужусянё часто собирается местная асоциальная публика.
Полицейские, наблюдавшие за этим местом, заметили мужчину, который нес из магазина алкоголь. Полицейские проверили его и обнаружили у него бутылку пива. Мужчина, узнав, что люди в штатском - полицейские, испугался, его била дрожь.
Он признался, что купил алкоголь только после долгих расспросов. Мужчина сказал, что заплатил за пиво 2 евро.
Продавец магазина сначала сказала, что не знает, о чем говорят полицейские, утверждала, что мужчина принес с собой крышку и ею закрыл проданную ему откупоренную бутылку. Но это звучало неубедительно, поскольку в баре таким пивом не торгуют, оно было взято с прилавка магазина.
Выяснилось, что объявления о том, что "алкоголь 1 сентября не продают" были липовыми. Около магазина собралась группа людей, которые пришли сюда за спиртным. Они были недовольны визитом полиции. Начато расследование в связи с нарушением закона.
Позже полиция посетила магазин-бар Sala на ул. Дзуку. Люди шли туда в большом количестве.
Вскоре стражи порядка заметили, что из магазина вышла нетрезвая женщина с пакетом. В пакете полиция обнаружила бутылку пива. Нетрезвая женщина уверяла, что купила пиво накануне. Однако потом все же созналась и письменно дала показания.
Продавец магазина уверяла полицию, что женщине в баре продали два бокала пива, которое она перелила в принесенную с собой бутылку.
Когда в помещении магазина-бара находилась полиция, нетрезвая посетительница достала пачку контрабандных сигарет.
Следователи попросили ее выйти для беседы на улицу. Услышав это, ее нетрезвый муж разнервничался, вступился за супругу. Он с трудом сдерживал эмоции, поэтому и его, и его жену задержали и доставили в комиссариат.
В ожидании патрульного экипажа мужчина решил покурить и тоже достал из кармана пачку контрабандных сигарет.
В комиссариате установили, что в организме женщины было 1,11, а ее мужа – 1,31 промилле. Им придется заплатить штраф за покупку контрабандных товаров.
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