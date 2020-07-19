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18 июля, в 10.35, в Шальчининкай, на ул. Мокиклос, во дворе многоквартирного дома было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения) с колото-резаной раной на шее.
Peilis
Peilis
© Shutterstock

Задержаны двое подозреваемых - нетрезвые мужчины (1949 и 1951 годов рождения).

Начато досудебное расследование.

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