5 апреля, в 7.15 ч., в Мажейкяй, на ул. Нафтининку, во дворе многоквартирного дома взорвался автомобиль.

Вероятно, после взрыва загорелись автомобили Land Rover Freelander (2005 г.р.) и Citroen C8 (2006 г.р.).

По предварительным данным, взорвался именно Land Rover Freelander, а после взрыва загорелся Citroen C8.

Пресс-секретарь полиции Тельшяйского округа сказала DELFI, что взрывной волной выбиты окна соседних домов, поэтому можно утверждать, что взрыв был сильным.

Во время взрыва люди не пострадали. Сообщается, что введен план "Щит". Сейчас на месте происшествия работает полиция и спасатели. Ждут появления саперов антитеррористической группы "Арас".