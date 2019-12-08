В воскресенье в 13.51 в Центр общей помощи по номеру 112 в Главном центре реагирования на чрезвычайные ситуации поступило уведомление о том, что в Каунасском районе, в деревне Норейкишкес, по улице Саулетеке 5 упал самолет.
Lėktuvo avarija Kauno rajone, Noreikiškių kaime
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Силы Каунасской пожарно-спасательной службы были отправлены на место происшествия.

Полиция сообщает, что спортивный самолет Piper PA-30 разбился, и два человека погибли. Самолет разбился на заднем дворе жилого дома, прямо рядом со зданием. Местные жители не пострадали - к счастью, самолет не приземлился на дом, хотя оставалось немного.

Погибшие - мужчины 1954 и 1989 годов рождения.

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По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед тем, как разбиться, раздался хлопок.

По данным Управления гражданской авиации, этот самолет был собран в 1969 году.

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