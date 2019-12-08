Член ассоциации Aero-Pilot Дариюс Пагодинас подтвердил агентству BNS, что один из погибших – его коллега, опытный пилот Викторас Рамонас.
"Да, грустно, но это правда. Насколько мне известно, это В. Рамонас с Piper PA-30 Twin Comanche и его ученик", – сказал он BNS.
Самолет упал на заднем дворе жилого дома. Местные жители не пострадали.
Погибшие - мужчины 1954 и 1989 г. рождения.
По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед падением был слышен хлопок.
Двухмоторный самолет Piper PA-30 был выпущен в 1969 году.
На этом самолете В. Рамонас и его коллега Гинтаутас Станюлис в 2003 году повторили перелет Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса из Каунаса в Чикаго и потом вернулись назад.
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