В воскресенье во дворе жилого дома упал спортивный самолет Piper PA-30, погибли находившиеся в нем два человека, сообщила полиция.
Lėktuvo avarija Kauno rajone, Noreikiškių kaime
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Член ассоциации Aero-Pilot Дариюс Пагодинас подтвердил агентству BNS, что один из погибших – его коллега, опытный пилот Викторас Рамонас.

"Да, грустно, но это правда. Насколько мне известно, это В. Рамонас с Piper PA-30 Twin Comanche и его ученик", – сказал он BNS.

Самолет упал на заднем дворе жилого дома. Местные жители не пострадали.

Погибшие - мужчины 1954 и 1989 г. рождения.

По словам местных жителей, самолет пролетел довольно низко, и перед падением был слышен хлопок.

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Двухмоторный самолет Piper PA-30 был выпущен в 1969 году.

На этом самолете В. Рамонас и его коллега Гинтаутас Станюлис в 2003 году повторили перелет Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса из Каунаса в Чикаго и потом вернулись назад.

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