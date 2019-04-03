3 апреля, рано утром, в 6.45 ч. в Вильнюсе, на ул. Шейминишкю, столкнулись автомобили Subaru и BMW X5. В больницу доставили двух водителей.
© DELFI

Водитель Subaru выехала на главную дорогу со второстепенной. По словам очевидцев, троллейбус в первой полосе остановился, чтобы ее пропустить, а по второй ехал BMW. Автомобили столкнулись, потребовалась помощь пожарных-спасателей. Один из автомобилей пришлось разрезать, чтобы вытащить пострадавшую.

Водитель Subaru рассказала, что спешила на занятия йогой.

Вместо занятий йогой водитель попала в больницу
© DELFI
Вместо занятий йогой водитель попала в больницу
© DELFI
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе детям небезопасно на улицах даже днем (2)

2 апреля, в 15.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, на остановке...

Вместо занятий йогой водитель попала в больницу (2)

3 апреля, рано утром, в 6.45 ч. в Вильнюсе, на ул. Шейминишкю,...

В Вильнюсе на остановке общественного транспорта был избит подросток (10)

Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе,...

В Клайпеде водитель на BMW наехала на ребенка (5)

Литовская полиция информирует, что в Клайпеде под...

В столице пьяный водитель врезался в электрический столб (3)

2 апреля в Вильнюсе нетрезвый водитель Toyota Prius врезался...

TOP новостей

Инцидент на дороге – продемонстрировали, что такое хулиганское вождение (27)

Одна из самых больших проблем на дорогах Литвы , по...

Президент Литвы назначила Мажейку министром охраны окружающей среды (1)

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте назначила...

Как оккупация Крыма и Донбасса сменила стереотипы и пополнила ряды ополченцев в странах Балтии (56)

Добровольческие организации в странах Балтии берут...

Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (10)

3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...

Весна вступает в свои права

Несколько дней назад в Литву пришла зона высокого...