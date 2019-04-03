Вместо занятий йогой водитель попала в больницу

Водитель Subaru выехала на главную дорогу со второстепенной. По словам очевидцев, троллейбус в первой полосе остановился, чтобы ее пропустить, а по второй ехал BMW. Автомобили столкнулись, потребовалась помощь пожарных-спасателей. Один из автомобилей пришлось разрезать, чтобы вытащить пострадавшую.

Водитель Subaru рассказала, что спешила на занятия йогой.