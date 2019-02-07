Двое водителей оказались нетрезвыми – 1,07 и 0,58 промилле.
Правда, второй водитель пытался хитрить. Когда бесконтактный алкотестер показал, что водитель может быть пьян, он не послушал стражей порядка и не поехал на стоянку, где должны были проверить количество промилле у него в организме.
Мужчина поехал в находившееся неподалеку кафе, купил там пиво и пытался убедить полицейских, что употреблял алкоголь уже после того, как вышел из автомобиля. Он уже хотел начать пить пиво, но полицейские не дали ему это сделать. Выяснилось, что мужчина был нетрезвым (0,58 промилле).
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