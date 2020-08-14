Висагинская полиция разыскивает подозреваемого в нанесении ножевого ранения

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13 августа, в 3.00 ч., в Висагинасе, в подъезде дома обнаружили раненого мужчину (1983 г.р.). Он был передан в руки врачей. Разыскивают подозреваемого Арунаса Маркуна (1976 г.р.).

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