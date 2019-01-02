Виновнику трагического ДТП в Мариямполе полиция предъявила обвинения в связи с гибелью трех человек.
© Lietuvos automobilininkų sąjunga

Прокурор Мариямпольской участковой прокуратуры Кястутис Ясайтис сказал BNS, что обсуждают вопрос обращения в суд для назначения подозреваемому меру пресечения в виде ареста.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Мариямполе произошло трагическое ДТП, в котором погибли три человека, еще трое пострадали.

Сообщение о ДТП на ул. Шермукшню, 3, в Мариямполе поступило в 3.06 ч. Департамент пожарной безопасности и спасения информировал BNS, что столкнулись автомобили Audi A4 и Volkswagen Golf. Погибли двое взрослых.

Позже скончался и пострадавший в ДТП несовершеннолетний 2002 г.р.

Водитель (1990 г.р.) Audi A4 с места ДТП сбежал, однако позже его нашли в полях и доставили в больницу.

Водитель Audi A4 был пьян.

В ДТП пострадали еще двое детей, ехавших в Volkswagen – из машины их извлекли спасатели. Детей передали в руки врачей.

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