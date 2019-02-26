Виновником трагического ДТП в Укмергском районе мог стать заснувший за рулем водитель

В 10.30 ч. на территории деревни Бернотишкяй, на магистральной дороге Каунас-Зарасай-Даугавпилс, по предварительным данным, микроавтобус Hyundai Starex выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшем в сторону Укмерге тягачом MAN TGA 26.400 с полуприцепом Wielton, которым управлял 63-летний гражданин Польши.
После столкновения оба транспортных средства съехали с дороги.
В ДТП погиб 48-летний водитель Hyundai. Пострадавших пассажиров 49 и 62 лет врачи доставили в больницу. 49-летний пострадавший скончался в больнице. 62-летний мужчина находится в коматозном состоянии.
Все трое мужчин, ехавших в микроавтобусе – граждане России. Пострадавших из микроавтобуса освободили пожарные-спасатели.
Пострадал и водитель фуры, ему назначили амбулаторное лечение.
Полиция предполагает, что водитель Hyundai мог заснуть за рулем.
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