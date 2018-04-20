20 апреля, в 10.15 ч., на дороге Каунас-Алитус, в Пренайском районе, женщина (1982 г.р.) за рулем Škoda Superb не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим ей навстречу VW Sharan, которым управляла женщина (1966 г.р.).
Водитель VW Sharan и ее брат (1963 г.р.) получили травмы и были доставлены в Каунасскую клинику. Водитель Škoda Superb получила травму руки и ушибы шеи.
Обе управлявшие автомобилями женщины были трезвыми.
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