Вильнюсские власти просят о помощи: хулиганы испортили дорожные знаки

6-7 июля эти надписи появились на 20 знаках и элементах дорог.
Представители муниципалитета сказали Delfi, что сначала планировали смыть надписи, однако выяснилось, что краска не счищается, поэтому все знаки придется заменить.
Согласно подсчетам, нанесен ущерб на сумму 1000 евро.
Муниципалитет отметил, что хулиганы нарушили 115 ст. Кодекса административных правонарушений - намеренно уничтожили или испортили чужое имущество.
Полиция просит возможных свидетелей звонить по номерам (8 5) 271 6007, (8 5) 271 6008 или 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок движения в старом городе: нарушений стало больше, предпринимателей беспокоит доставка товаров (12)
С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступил в силу новый...
Обновлен список стран, гражданам которых запрещено приезжать в Литву (3)
С 13 июля в Литву не смогут приехать жители Швеции,...
В Клайпеде построят новый паром, который предлагают назвать "Ландсбергис" (33)
Компания Smiltynės perkėla выбирает название для нового...
За высокую мораль: президент Литвы подписал указ о статусе Лукишкской площади (46)
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа подписал...
"Delfi Главное" - на пляже: рассказываем новости отдыхающим, "Без маски" - вице-министр экономики Литвы Помощь бизнесу, как образование экономиста помогает в политике (2)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...