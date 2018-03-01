Вильнюсские полицейские вынесли из горящей квартиры пострадавшего

Патрульные ГКП Вильнюсского округа Ругиле Кропите, Виктор Кураев, Вита Мишкините и Рафалас Мадзюлис вынесли из горящей квартиры пожилого мужчину.

25 февраля, в 6.20 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Твярячаус о помощи просит один из жителей многоквартирного дома. Два экипажа полиции отправились в указанное место. Во дворе они еще слышали зов о помощи, но когда поднялись на 5-й этаж никаких звуков уже не доносилось и дверь квартиры никто не открыл.

По словам соседа, в квартире живет лежачий пожилой человек. Он просил о помощи, стучал в дверь палкой. Председатель жилтоварищества уточнил, что в квартире живут два человека – лежачий мужчина и пожилая женщина. На место происшествия приехали спасатели и врачи. Когда вышибли дверь квартиры, из нее повалил дым. Полицейские бросились на поиски пострадавших. Врачи принесли им влажные полотенца, чтобы прикрыть лица в дыму.

Из одной комнаты полицейские вынесли 98-летнего мужчину, который лежал в кровати уже без сознания.

Огня в квартире не было, поэтому не было понятно, где находится источник дыма.

Полицейские вместе с одним из спасателей вернулись в квартиру и обнаружили, что вторая комната уже горит открытым пламенем. В этой комнате нашли тело 67-летней женщины.

Пока пожарные готовили свое оборудование, полицейские тушили огонь подручными средствами - носили воду ведрами из квартиры соседей.

Далее тушением пожара занялись спасатели.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение в кровати.

Пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице, он отравился угарным газом.

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