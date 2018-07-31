Портал DELFI получил информацию о том, что в деревне полицейские подстрелили двух собак. Это подтвердил представитель ГПК Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс.

По его словам, 29 июля в 13.55 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Карвелишкю на женщину напала собака и укусила за ногу.

На месте происшествия у кладбища стоял автомобиль. В нем сидела пострадавшая женщина. Она рассказала, что с мужем и малолетним сыном (3 года) гуляла вдоль реки и заметила, что к ним бегут 3 или 4 крупные собаки, похожие на овчарок.

Испуганная женщина схватила на руки ребенка. Одна из собак укусила ее за левую ногу. Владельцы собак, услышав крик женщины, позвали собак и те убежали в лес.

Полицейские, оценив ситуацию, зарядили свои пистолеты Glock и пошли в лес вдоль реки. В лесу они заметили двух человек. Полицейские несколько раз крикнули: "Остановитесь, полиция", однако они бросились бежать.

Однако потом мужчина и женщина остановились и, возможно, спустили собак в сторону полицейских. Увидев приближающихся агрессивных собак, один из полицейских выстрелил в собаку, три другие собаки бросились в сторону второго полицейского.

В это время к первому полицейскому подбежали еще три собаки, полицейский снова открыл огонь. После этого собаки, сделав круг, рассеялись, и одна снова бросилась на полицейского, оскалив зубы. Он сделал несколько выстрелов, собака заскулила и, убегая упала в реку.

После этого женщина поймала одну из собак и прошла с ней мимо полицейского к лежавшей в реке раненой собаке. Полицейские требовали, чтобы женщина с собакой отошла в сторону и держала ее, после чего женщина выполнила требование.

По словам Радвилавичюса, оружие больше не применяли. Полицейские вызвали подкрепление, поскольку в лесу все еще бегали другие собаки.

По данным полиции, приехали еще 4 экипажа, был остановлен автомобиль, в котором были 4 собаки, одна из них была ранена. По данным источников DELFI, собак поймал хозяин и пытался их увезти.

Радвилавичюс заметил, что четыре собаки были переданы в приют, а двух раненых передали в ветеринарную клинику. Однако потом животных передали владельцам, поскольку они нуждались в интенсивном уходе.