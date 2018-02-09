Полиция сообщила, что в начале февраля была проведена успешная операция ‒ изъяли очень большое количество наркотических веществ и задержали подозреваемых.

Начато расследование по факту незаконного хранения большого количества наркотиков и их контрабанды.

В ходе операции в Мариямпольском округе задержали людей, которые на автомобиле Citroen из Германии через Польшу привезли в Литву большое количество наркотиков – конопли и ее частей.

В автомобиле были оборудованы тайники. За рулем автомобиля сидела женщина. Под передними сиденьями были обнаружены тайники с наркотиками.

Через несколько часов после задержания подозреваемых был задержан и подозреваемый в организации контрабанды. Один из задержанных связан с Вильнюсской организованной бандой.

Во время операции изъяли около 18 кг наркотиков ‒ конопли и ее части.

За это преступление грозит лишение свободы на срок от 10-15 лет. Вильнюсский суд разрешил взять подозреваемых под арест на 3 месяца. Предполагают, что могут быть и другие подозреваемые.