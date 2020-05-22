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После тщательного и интенсивного расследования 20 мая полиция Второго Вильнюсского комиссариата, Комиссариата полиции Вильнюсского района и мобильной роты Управления общественного порядка задержала жительницу Вильнюсского района, подозреваемую в распространении наркотиков. Подозревают, что задержанная молодая женщина (2000 г.р.) могла придавать наркотики и другим торговцам.
Вильнюсская полиция задержала распространителя наркотиков
© Vilniaus aps. VPK

Полиция информирует, что во время обыска в доме женщины обнаружили все необходимое для фасовки наркотиков ‒ фольга, пакеты, а также деньги, возможно приобретенные преступным путем.

В кустах рядом с домом в тайнике полиция обнаружила 400 г, как предполагают карфентанила, 23 свертка из фольги с героином и около 400 г табака, обработанного химическими наркотиками. Из 400 г карфентанила торговцы делают 5000 доз.

Женщина была задержана. Ей грозит лишение свободы на срок 10-15 лет. Суд разрешил взять ее под стражу на месяц.

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