Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в убийстве

15 сентября, в 4.55 ч., в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, на тротуаре было обнаружено тело мужчины (1979 г.р.) с раной на затылке.
16 сентября был задержан нетрезвый подозреваемый (3,15 промилле) 1990 г.р. Он был закрыт в КПЗ.
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