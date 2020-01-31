aA
Сотрудники Вильнюсской полиции задержали подозреваемого. Предполагают, что он поджег дом. В результате погибли две женщины.
Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в убийстве: поджег дом, погибли две женщины
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция сообщает, что 30 декабря 2019 г., в 3.20 ч., в жилом доме на ул. Гележине произошел пожар. В двух разных квартирах были обнаружены сильно обгоревшие тела женщин. Пострадали еще два человека.

Установлено, что дом был подожжен. Было начато расследование по факту преднамеренного убийства двоих или больше людей.

В ходе выяснения всех обстоятельств 16 января был задержан подозреваемый. Вильнюсский участковый суд разрешил взять его под стражу на три месяца.

Статьи по теме:
В Вильнюсе сгорел дом, погибли две женщины

За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Проверьте, сколько стоит ваше жилье: что повышает, а что снижает его стоимость (55)

В начале 2020 года эксперты сообщили, что стоимость...

После теплых выходных синоптики прогнозируют похолодание

В Литве продолжается необычно теплая зима. Одни...

Можно ли дистанционно зарегистрировать автомобиль в Regitra или снять с учета

В 2019 году в Литве перерегистрировали 300 000 автомобилей,...

В Литве инспекторы конфисковали больше 50 нутрий, их скормят питомцам зоопарка (6)

В Шяуляйском регионе у частного лица инспекторы охраны...

В Вильнюсе состоится демонстрация против климатических изменений (17)

В пятницу, в Вильнюсе активисты-экологи проведут...