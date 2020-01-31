Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в убийстве: поджег дом, погибли две женщины

Полиция сообщает, что 30 декабря 2019 г., в 3.20 ч., в жилом доме на ул. Гележине произошел пожар. В двух разных квартирах были обнаружены сильно обгоревшие тела женщин. Пострадали еще два человека.
Установлено, что дом был подожжен. Было начато расследование по факту преднамеренного убийства двоих или больше людей.
В ходе выяснения всех обстоятельств 16 января был задержан подозреваемый. Вильнюсский участковый суд разрешил взять его под стражу на три месяца.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.
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