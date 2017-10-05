Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в кражах гражданина Беларуси

15 сентября в Вильнюсе, на Эйшишкском шоссе в служебное помещение автосервиса вошел цыган и украл мобильный телефон работника автосервиса. Полиция вскоре выяснила, что преступление мог совершить цыган из Беларуси М.М. (1983 г.р.).
Полиция располагает информацией о том, что с июня этого года подозреваемый совершил и другие подобные кражи, поэтому просит пострадавших обращаться в во 2-й комиссариат полиции по адресу ул. Альгирдо, 20, 204 каб., звонить по номерам (8 5) 271 6619, (8 5) 271 6706 или 112.
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