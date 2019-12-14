Столичные криминалисты поймали с поличным двоих мужчин, которых подозревают в кражах из автомобилей. Выяснилось, что задержанные – граждане Беларуси (1978 и 1979 г.р.). Подозреваемые находятся в КПЗ.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция выяснила, что участились кражи из машин, крали в том числе и сигнализации. 12 декабря, в 14 ч., в Вильнюсе, на ул. Озо, около одного ТЦ, полиция задержала двоих мужчин ‒ они уже украли запчасти с Hyundai i30 и намеревались приняться за VW Passat.

Часть краденных вещей нашли у задержанных.

Начато расследование по 2 ч. 178 ст, 1 ч. 22 ст. УК ЛР, будет решаться вопрос назначения меры пресечения.

Полиция подозревает, что эти граждане Беларуси совершили и другие подобные преступления, поэтому просит пострадавших обращаться к следователям 2-го отдела Криминальной полиции по номеру 8 700 65377 или звонить по номеру 112.

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