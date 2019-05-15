Полиция сообщила, что 14 апреля он вышел из дома на ул. Т.Костюшкос в Вильнюсе и назад не вернулся.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, звонить следователю Инге Лелене по номеру 8 645 52131, писать по эл. почте inga.leliene@policija.lt или звонить по номеру 112.