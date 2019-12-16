Вильнюсская полиция разыскивает молодого человека, который ударил девушку

Вильнюсская полиция расследует нарушение общественного порядка.

Полиция сообщает, что 2 декабря, в 21.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Саусё 13-осёс, у магазина Lidl, молодой человек бросал снежки в стоявшую на остановке девушку (1999 г.р.), а потом подошел и сзади ударил ее по голове кулаком.

Полиция выяснила, что подозреваемый шел пешком от магазина Norfa в Каролинишкес в сторону подземного пешеходного перехода.

На видео зафиксирован молодой человек ростом 1,75 см, 18-30 лет, среднего телосложения. На нем была темно-синяя куртка с капюшоном, темные брюки, коричневые ботинки вроде Timberlake, у него был темный рюкзак с красным карманом. Молодой человек говорил с акцентом.

Полиция просит о помощи в поисках подозреваемого. Всех, кто может предоставить ценную для следствия информацию просят звонить следователю Томасу Янкаускасу по номеру 8 602 20699, или писать по эл. почте tomas.jankauskas1@policija.lt или обращаться по номеру 112.

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