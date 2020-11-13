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Вильнюсская полиция выясняет обстоятельства исчезновения 20-летней Эмилии Юзуконите (2000 г.р.). Выяснилось, что 2 ноября этого года она ушла из дома в Вильнюсе, на ул. Барчу, и до сих пор не вернулась, мобильный телефон девушки выключен.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, темные волосы до плеч. На девушке была длинная черная куртка, черные брюки с красными вставками по бокам, белые спортивные ботинки.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, звонить по номерам (8 5) 271 6007, 8 610 76781 или 112.
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