Вильнюсская полиция просит о помощи – пропала 20-летняя девушка

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Вильнюсская полиция выясняет обстоятельства исчезновения 20-летней Эмилии Юзуконите (2000 г.р.). Выяснилось, что 2 ноября этого года она ушла из дома в Вильнюсе, на ул. Барчу, и до сих пор не вернулась, мобильный телефон девушки выключен.