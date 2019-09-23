Начато расследование.
Во время обысков в домах подозреваемых, в их автомобилях и в других тайных местах обнаружено и из оборота изъято больше 1 кг амфетамина. Полиция также обнаружила 4 нелегальных огнестрельных оружия, патроны. Двое подозреваемых были взяты под арест, другим назначены более мягкие меры пресечения. Предполагают, что это еще не все подозреваемые, их может быть и больше.
Все четверо ранее были судимы за другие преступления. Сейчас в суде проходят слушания по делу одного из подозреваемых, однако это не остановило его и он по-прежнему совершал новые преступления.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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