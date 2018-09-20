17–23 сентября Сеть европейской дорожной полиции TISPOL инициирует международную акцию "Внимание на дорогу" (Focus on the Road), во время которой 19 сентября осуществляли проект EDWARD – Европейский день без смертей на дорогах (European Day without a Road Death).
Цель проекта – обратить внимание общества на проблему безопасности на дорогах, делать все возможное, чтобы в этот день на дорогах не погиб ни один человек.
Рейд на Минском шоссе провели с 9 до 15 ч.
Полицейские дарили детям, которые ехали в автомобилях, брелоки и мыльные пузыри, водителям - купоны на услуги автомойки. Однако не все водители были дисциплинированными, поэтому и подарками порадовались не все.
Неприятности были у молодого человека, который ехал на незарегистрированном и незастрахованном квадроцикле. Кроме того, водитель был без шлема.
Девушка, управлявшая автомобилем Seat, у которой нет 2-летнего стажа, мчалась по шоссе на скорости 113 км/ч (а по правилам должна была ехать не больше 70 км/ч). Ее на три месяца лишили прав, кроме того, ей придется повторить курс ПДД.
В организме водителя (1977 г.р.) Kia Sorento было 0,84 промилле.
А водитель Opel Astra (1954 г.р.) "надул" 1,08 промилле. Он уверял, что пил накануне.
Самым злостным нарушителем оказался водитель Ford Galaxy. Его остановили в 10.10 ч. Увидев полицию, он свернул с шоссе на площадку, но там хитрецов ждали полицейские на мотоциклах. Они проверили водителя (1976 г.р.) Ford на трезвость. В его организме было 1,47 промилле.
После проверки по базе данных, выяснилось, что он попался пьяным за рулем не в первый раз. 31 мая 2018 г. его осудили за вождение в нетрезвом виде. Суд лишил его прав на 18 месяцев и назначил 40 суток ареста. Несмотря на это, он все равно управляет автомобилем в нетрезвом виде. Он сказал, что ехал на работу (согласно базе данных, он нигде не работает).
Ford Galaxy был доставлен на охраняемую стоянку, автомобиль будет конфискован.
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