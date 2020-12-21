Вильнюсец сообщил, что "готовился к праздникам": у него нашли 2123 бутылки водки

Информация подтвердилась – на складе нашли 2123 литровые бутылки водки Moskovskaya и Stolichnaya. Бутылки были без бандеролей, у владельца не было никаких документов, обосновывающих покупку этого алкоголя. По словам вильнюсца, водку он купил у неизвестных на праздники.

Подозревают, что этот алкоголь на сумму 62 000 евро может быть фальсифицирован или незаконно ввезен в Литву. Сейчас его исследуют в лаборатории службы.

Начато расследование. У подозреваемого взята письменная подписка о невыезде.