Вильнюсец сообщил, что "готовился к праздникам": у него нашли 2123 бутылки водки

Информация подтвердилась – на складе нашли 2123 литровые бутылки водки Moskovskaya и Stolichnaya. Бутылки были без бандеролей, у владельца не было никаких документов, обосновывающих покупку этого алкоголя. По словам вильнюсца, водку он купил у неизвестных на праздники.
Подозревают, что этот алкоголь на сумму 62 000 евро может быть фальсифицирован или незаконно ввезен в Литву. Сейчас его исследуют в лаборатории службы.
Начато расследование. У подозреваемого взята письменная подписка о невыезде.
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