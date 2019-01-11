10 января, в 16.43 ч., ГКП Вильнюсского округа получил сообщение о том, что мужчина (1984 г.р.) в Вильнюсе, в квартире на ул. Швянто Стяпоно, держит самодельную взрывчатку (гранату). Он ее сделал, а сейчас хочет от нее избавиться.
Был введен план "Щит", Самодельную гранату забрали и увезли для уничтожения саперы антитеррористической группы Aras.
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