13 ноября, в 15 ч., в Вильнюсе, у парка Вингис, двое или трое незнакомцев нанесли мужчине (1979 г.р.) ножевые ранения. Мужчина с колото-резаными ранами на лице, руке и плече был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.