Полиция информирует, что в Вильнюсе было совершено нападение на мужчину, на него напали неустановленные лица.
Atnaujinamas Vingio parkas
© Saulius Žiūra

13 ноября, в 15 ч., в Вильнюсе, у парка Вингис, двое или трое незнакомцев нанесли мужчине (1979 г.р.) ножевые ранения. Мужчина с колото-резаными ранами на лице, руке и плече был госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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