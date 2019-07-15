14 июля вечером в Вильнюсе, на ул. Тайкос, нетрезвый водитель Seat Alhambra врезался в стоявший на улице автомобиль Ford.
© DELFI / Tomas Vinickas

Виновник ДТП остановился не сразу, еще проехал несколько десятков метров. К нему подбежали местные жители. Они забрали у него ключи от машины. По словам очевидцев, водителю немного досталось от собравшихся.

Водитель еще пытался договориться с теми, кто его задержал, просил не вызывать полицию.

Автомобиль Ford был серьезно поврежден, у него даже отвалилось колесо. Досталось и автомобилю Seat.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что водитель (1986 г.р.) Seat пьян – 2,53 промилле. Ему грозит уголовная ответственность.

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