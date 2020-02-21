aA
Сотрудники Криминальной полиции Вильнюса выявили мужчину, которого подозревают в фальсификации документов удостоверения личности.
Вильнюсца подозревают в подделке документов разных стран
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщила в пятницу полиция Вильнюсского округа, это преступление было выявлено в рамках расследования крупной контрабанды наркотиков и при проверке имеющейся информации о фальсификации документов.

Проведя анализ попадания фальшивых документов на нелегальный рынок, криминалисты выявили фальсификатора.

В январе при обыске у жителя Вильнюса они обнаружили оборудованную лабораторию по фальсификации документов, где профессионально подделывались не только литовские документы, но и документы большинства других стран Европы. Кроме того, подозреваемый "скупал" и настоящие документы, чтобы потом использовать их в подделках.

Статьи по теме:
Новые данные аудита качества дорог в Литве: подделка документов, некачественные материалы  (23)

При обыске обнаружено и изъято более ста настоящих и фальшивых документов удостоверения личности Литвы, Латвии, Украины, Грузии, Соединенного Королевства, Германии, Швеции, Испании, Косово, Израиля, свидетельства регистрации автомобилей, водительские удостоверения, дипломы об окончании обучения, удостоверения пенсионеров и студентов.

Задержанному предъявлены подозрения в фальсификации документов и их реализации, назначена мера пресечения.

По данным правоохраны, задержанный уже был судим за аналогичные преступные деяния.

Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля

Жители многоквартирных домов, которые не находят на...

Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (6)

Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...

Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (16)

Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...

Иммиграция в Литве: зарплаты будут зависеть от двух факторов (4)

"Влияние иммигрантов на зарплату зависит от того,...

Женщина, ребенок которой попал в больницу, была шокирована условиями: не фотографировать просто не могла (18)

Мать девочки, госпитализированной во второе отделение...

|Maža didelių žinių kaina