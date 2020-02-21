Вильнюсца подозревают в подделке документов разных стран

Как сообщила в пятницу полиция Вильнюсского округа, это преступление было выявлено в рамках расследования крупной контрабанды наркотиков и при проверке имеющейся информации о фальсификации документов.
Проведя анализ попадания фальшивых документов на нелегальный рынок, криминалисты выявили фальсификатора.
В январе при обыске у жителя Вильнюса они обнаружили оборудованную лабораторию по фальсификации документов, где профессионально подделывались не только литовские документы, но и документы большинства других стран Европы. Кроме того, подозреваемый "скупал" и настоящие документы, чтобы потом использовать их в подделках.
При обыске обнаружено и изъято более ста настоящих и фальшивых документов удостоверения личности Литвы, Латвии, Украины, Грузии, Соединенного Королевства, Германии, Швеции, Испании, Косово, Израиля, свидетельства регистрации автомобилей, водительские удостоверения, дипломы об окончании обучения, удостоверения пенсионеров и студентов.
Задержанному предъявлены подозрения в фальсификации документов и их реализации, назначена мера пресечения.
По данным правоохраны, задержанный уже был судим за аналогичные преступные деяния.
Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.
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