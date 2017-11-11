Вилкавишкис: мужчина подозревается в жестоком убийстве отца

В субботу примерно в 11:00 Вилкавишском районе, в деревне Паевонис, в квартире найдено тело 58-летнего мужчины с резаными ранами по всему телу.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

В жестоком убийстве подозревается 31-летний сын убитого.

Его на месте происшествия задержала полиция, сообщает Департамент полиции. Идет расследование.

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