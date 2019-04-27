Видеокамера зафиксировала падение BMW из многоэтажной стоянки в Вильнюсе

Выпавший внедорожник перевернулся и упал посреди улицы на крышу. На видеозаписи видно, что из автостояник в это время выезжает автомобиль. Спустя мгновение падает BMW. Если бы внедорожник выпал на секунду раньше, он бы упал на выезжающий автомобиль.



Бывшую в автомобиле женщину (1979 г.р.) из повреждённого автомобиля извлекли сотрудники пожарно-спасательных служб. Она тяжело ранена: с разрывом печени, переломом шести рёбер с гемотораксом её лечат в вильнюсской больнице.

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