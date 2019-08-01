Около полуночи 28 июля работники центра видеонаблюдения полиции Рижского самоуправления заметили мужчину, пытавшегося забраться на памятник Свободы.
Информация об этом была передана коллегам, которые в это время находились с другой стороны памятника. В ходе разговора с нарушителем выяснилось, что он является гражданином Литвы. После чего он внезапно побежал в направлении Старой Риги, а полицейский погнался за ним. О случившемся был оповещен ближайший полицейский экипаж и беглец был пойман на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.
Принимая во внимание попытку мужчины сбежать, в связи со случившимся было открыто два дела об административном нарушении — о выражении неуважения памятнику Свободы, а также о неподчинении законным требованиям служителей порядка.
Таким образом, в дополнение к штрафу за выражение неуважения по отношению к государственному символу, который может достигать 700 евро, мужчина может получить срок до 15 суток административного ареста за бегство.
ВИДЕО: В Риге литовец забрался на памятник Свободы, а затем убегал от полиции
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