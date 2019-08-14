Велосипедисты иногда жалуются на то, что на единственной магистральной велодорожке, которая проходит через весь город, можно встретить то людей, выгуливающих домашних питомцев, то родителей с детскими колясками. Но что это в сравнении с огромным двухэтажным автобусом, который повстречался вчера вечером нашему читателю Никите. Транспортное средство с литовскими номерами бодро катило куда-то, распугивая людей.

Как велосипедист автобус остановил

Никита рассказал корреспонденту Onliner, что все произошло примерно в 20:00 на той части минской велодорожки, которая находится в районе улицы Денисовской.

— Я ехал на велосипеде и вдруг вижу этот автобус: двухэтажный, трехосный, на литовских номерах. Он бодро ехал — где-то 30 км/ч, люди разбегались кто куда, — говорит наш читатель.

Он сумел опередить автобус, хоть при этом водитель едва велосипедиста не "бортанул". Никита обратил внимание на то, что у транспортного средства был разбит задний фонарь, а также имелись повреждения бокового зеркала, будто автобус задел фонарный столб.

— Как он на велодорожку попал, я не знаю. Наверное, с улицы Якубова — больше неоткуда. Куда он ехал — тоже не представляю. Впереди мост, по которому он бы не прошел, да и на Денисовской крутой въезд — опрокинулся бы, чего доброго, — отметил Никита. — Я объехал автобус и остановился перед ним. Прибежали другие очевидцы. За рулем был водитель, по-моему литовец. С ним в салоне только один пассажир: думаю, что наш, в тельняшке, вел себя по-хамски — пробовал ругаться и забрать у меня телефон. А я в ГАИ сразу стал звонить, потому что, во-первых, автобус на велодорожке — это само по себе нонсенс, во-вторых, водитель еле мог говорить. Я сразу понял, что он пьяный.

Сотрудники ГАИ приехали минут через 10, очевидец говорит, что инспекторы сами были очень удивлены увиденным.

— Водителя, как я понял, повезли на медосвидетельствование, а у меня взяли контакты, и я уехал. Сегодня, полагаю, еще позвонят из ГАИ, расспросят, что да как. Вечером, когда я возвращался, автобус еще стоял на месте. Пассажир этот кружил рядом. Не знаю, как теперь такую махину оттуда убирать — это как-то задним ходом нужно выезжать, проблема, в общем, — говорит наш читатель.

По информации Onliner, автобусом действительно управлял гражданин Литвы, находящийся в нетрезвом состоянии.