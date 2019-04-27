Под Вильнюсом из-под капота ехавшего автомобиля вырывались языки пламени. Читатель DELFI распространил видеозапись с места происшествия.
По информации сотрудников отдела координирования ситуаций, о происшествии сообщили в 16:57.
Было указано, что недалеко от Вильнюса горит автомобиль с газовой установкой.
По данным пожарных, пассажиры успели выскочить из автомобиля, сообщают, что пострадавших нет.
DELFI благодарит читателя за видеоматериал!
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