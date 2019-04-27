По информации сотрудников отдела координирования ситуаций, о происшествии сообщили в 16:57.

Было указано, что недалеко от Вильнюса горит автомобиль с газовой установкой.

По данным пожарных, пассажиры успели выскочить из автомобиля, сообщают, что пострадавших нет.

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