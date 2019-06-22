ВИДЕО: на дороге Вильнюс-Каунас внезапно загорелся Chrysler

По единому телефону помощи 112 в 15:50 поступило сообщение, что на дороге Вильнюс-Каунас, в самоуправлении Электренай, рядом с деревней Бачконяй, загорелся автомобиль. Пожарные из Электренай приехали с двумя автоцистернами. Во время тушения пожара понадобилась помощь и их коллег из Кайшядоряй. На дорогу из горящего автомобиля Chrysler вылилось топливо, поэтому пришлось не только гасить огонь, но и убирать жидкости.
Пока пожарные пытались совладать с пожаром, понадобилась помощь полиции, поскольку из-за происшествия начался формироваться затор. К счастью, люди во время пожара не пострадали.
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