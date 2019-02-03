В Беларуси на границе с Литвой задержаны нелегальные мигранты. На кадрах видно, как один из нарушителей пытается попасть на сопредельную территорию, сообщает "ОНТ".
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Всего их было пятеро. Как позже установят пограничники, это граждане Ирака. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Также задержаны организаторы незаконного транзита и все, кто помогал им. Обвинения предъявлены в организации незаконного въезда иностранцев в Беларусь и последующего незаконного выезда.

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Органом дознания Сморгонской погрангруппы в отношении двух организаторов возбуждено уголовное дело по статье 371-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Организация незаконной миграции). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По информации пресс-службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, в настоящий момент проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.

Пограничники отмечают активизацию незаконных мигрантов с начала года. В частности, на польском и литовском направлениях в январе задерживали граждан Конго, Нигерии, Ирака, Пакистана и Туркменистана. С чем связана их активность, пока не сообщается.

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