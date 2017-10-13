Пострадали оба водителя, их увезли в Мариямпольскую больницу. Полиция сообщает о том, что дорога не проездная.

Полиция сообщает, что на 72-73 км дороги А5 Каунас-Мариямполе-Сувалки (в 6 км от Мариямполе в сторону Калварии) столкнулись два тягача, которыми управляли граждане Польши (1976 и 1975 г.р.).

Проезд по этому участку дороги закрыт - легковые машины направляют по объездному пути, движение грузового транспорта запрещено.