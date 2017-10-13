Пострадали оба водителя, их увезли в Мариямпольскую больницу. Полиция сообщает о том, что дорога не проездная.
Полиция сообщает, что на 72-73 км дороги А5 Каунас-Мариямполе-Сувалки (в 6 км от Мариямполе в сторону Калварии) столкнулись два тягача, которыми управляли граждане Польши (1976 и 1975 г.р.).
Проезд по этому участку дороги закрыт - легковые машины направляют по объездному пути, движение грузового транспорта запрещено.
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