13 октября, в 10.10 ч., в пределах Мариямпольской мэрии, на дороге A5 (Via Baltica), около деревни Пацентай, столкнулись два тягача с прицепами.
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Пострадали оба водителя, их увезли в Мариямпольскую больницу. Полиция сообщает о том, что дорога не проездная.

Полиция сообщает, что на 72-73 км дороги А5 Каунас-Мариямполе-Сувалки (в 6 км от Мариямполе в сторону Калварии) столкнулись два тягача, которыми управляли граждане Польши (1976 и 1975 г.р.).

Проезд по этому участку дороги закрыт - легковые машины направляют по объездному пути, движение грузового транспорта запрещено.

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