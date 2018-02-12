Веселье в выходные с печальным финалом: в колодец упал ребенок

Сообщается, что он 11 февраля, около 12.30 ч., в Алитусском районе, в деревне Раджюнай упал в колодец.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Глава развлекательного парка Tarzanija, рядом с которым произошло несчастье, Миндаугас Алдонис сказал, что парк с этим происшествием никак не связан. По его словам, ребенок упал в колодец во дворе частного дома.

"Проходили состязания, но не в том дворе. Если родители не смотрели за детьми, я не могу сделать так, чтобы дети не ходили в чужие дворы и не падали в открытые колодцы. За это отвечают родители, а не парк. Это не территория парка", – сказал Алдонис.

Правда, он заметил, что состязания автомобилей были организованы парком.

"Но он упал не на трассе, он ходил по всей территории – деревня Раджюнай большая", – сказал Алдонис.

По его словам, колодец не был закрыт – сверху просто лежали доски и пенопласт.

По словам Алдониса, охранники мероприятия не могли следить за детьми, чтобы те не заходили в частные дворы.

"Зрительская зона была в другом месте. Рядом с местом происшествия просто проезжали машины для участия в следующем этапе. Это не была зрительская зона, эта зона была в 300–400 м", – сказал Алдонис.