Главный комиссариат Каунасского округа подтвердил DELFI, что 14 июля, в 8 ч. поступило сообщение о смерти молодого человека.

Это был 25-летний военный Паулюс Стабингис. Его тело было обнаружено без внешних следов насилия, начато расследование для выяснения причин смерти. Подозрения никому не предъявлены.

Ни 14, ни 15 июля в сводках об этом происшествии не упоминалось.

По неподтвержденным данным, когда военные веселились и, вероятно, пили в усадьбе, между ними разгорелся конфликт.

Известно, что Стабингис пытался разнять участников конфликта, из-за этого к нему стал приставать другой участник конфликта: бросил бутылку, но не попал, тогда ударил его по спине.

Их разняли, все пошли спать. Якобы утром, когда проснулся Стабингис еще разговаривал, но потом начал задыхаться. Фельдшер с другими военными пыталась привести его в чувство, переворачивала с боку на бок, делала все возможное до приезда скорой. Врачи скорой также боролись за жизнь мужчины, но вскоре его сердце остановилось.

На место происшествия приезжала военная полиция. Но ее представитель отказался что-либо комментировать, мотивируя это тем, что расследование проводит полиция.

В минувшую субботу механизированный пехотный батальон Альгирдаса бригады механизированной пехоты "Железный волк" на Facebook поделился такой записью:

"Мы лишились одного из наших братьев по оружию рядового Паулюса Стабингиса, он ушел из жизни в субботу утром. Выражаем соболезнования семье и близким Паулюса.

Паулюс пришел на службу как призывник в 2015 г. и с 2017 г. стал профессиональным военным, служил в батальоне им. Великого князя Альгирдаса. В последнее время он служил гранатометчиком в в третьей механизированной пехотной роте. Паулюс был честным и дружелюбным военным".

Только после запроса DELFI 17 июля на своей странице в фейсбуке соболезнования близким покойного выразило командование Литовской армией. Ее представители пояснили, что до того времени уточняли время прощания и похорон военного. От подробных комментариев ЛА отказалась.